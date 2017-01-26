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Во Владивостоке действует хакер-шантажист

Во Владивостоке действует хакер-шантажист
Он требует с предпринимателей "отступные" в стиле девяностых
19 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В столице Приморья неизвестный уверяет, что взломал электронную почту нотариуса, завладев массивом персональных данных клиентов. Время от времени он вымогает деньги у представителей бизнес-сообщества, угрожая продать информацию для заведомо преступных целей. В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратилась предприниматель из Владивостока Юлия Беликова, которая рассказала, что получила анонимное сообщение по электронной почте от злоумышленника.

Как рассказала бизнес-вумен, аноним представился ей хакером. Он первым делом похвастался тем, что взломал электронный ящик одного из нотариусов столицы Приморья, клиентом которого была и госпожа Беликова. Хакер доверительно сообщил ей, что в результате несанкционированного доступа к электронной почте нотариуса в его руках якобы оказались массивы персональных данных клиентов, в том числе — сканированные копии документов многих людей, включая и саму Юлию Беликову.

Этот анонимный «доброжелатель» также подчеркнул, что пытался получить у указанного нотариуса «отступные», за то, что не будет использовать незаконно полученные данные. Однако нотариус на переговоры с шантажистом не пошёл. Хакер решил переключиться на клиентов — с целью либо получить «отступные» с них, либо с их помощью заставить всё же заплатить нотариуса, заодно изрядно испортив последнему репутацию.

После, мягко говоря, нелестных высказываний в адрес нотариуса, анонимный автор письма потребовал от Беликовой содействия: «надавить» на нотариуса, чтобы шантажисту заплатили требуемые деньги. Как эпатажно указал злоумышленник, «необходимо накапать на мозги нотариусу, чтобы он одумался и заплатил». Кроме того он рекомендовал впредь к этому нотариусу не обращаться. В случае отказа кибершантажист угрожает продать копии документов клиентов нотариуса, в том числе Юлии Беликовой. Злоумышленник намекнул, что эти данные пригодятся мошенникам для совершения различных махинаций от имени лиц, чьими персональными данными и копиями документов завладел хакер-шантажист. 


 

«К сожалению, случаи внедрения «чёрных» схем с использованием подложных документов и чужих данных нередки – преступники могут от твоего имени взять кредит, зарегистрировать компанию, либо попытаться захватить твой бизнес или имущество, – отметила Юлия Беликова. – Проявленная написавшим письмо лицом «забота» говорит также и о том, что возможной целью является дискредитация им нотариуса, услугами которого мы пользуемся, в глазах клиентов, и который оказался таким несговорчивым для хакеров. Создаётся впечатление, что возвращаются уже забытые времена рэкета, только теперь вместо «качков» в «адидасах» злоумышленники играют кибермускулами. Я прошу все организации, которым могут поступить персональные данные мои или членов моей семьи или организаций с которыми я связана, не выдавать никаких документов и ничего не регистрировать без предоставления оригиналов. В противном случае принятые документы на основании копий будут недействительными, и мне придется обжаловать такие решения в порядке, предусмотренном законом».

Также в течение последних дней РИА «Восток-Медиа» стало известно о другом подобном случае, когда неизвестный направил пространное по форме и странное по содержанию письмо другому предпринимателю из Владивостока, Александру Карпенко. Аноним, представившийся «хакером с Украины», сообщил бизнесмену, что собрал в сети данные о его компании. И откровенно потребовал денег за то, что не станет причинять фирме неприятности. В подробностях он перечислил, какие именно: от создания фейковых аккаунтов от имени бизнесмена с размещением на них детской порнографии до мелких платежей фирме Карпенко с пометками «за наркотики». Что, по мнению «хакера» может причинить бизнесу и бизнесмену значительно больший ущерб, чем «скромная сумма отступных».

Однако сам предприниматель немедленно предал это послание шантажиста-вымогателя огласке в соцсетях, тем самым выразив свое отношение к самому «хакеру-анонимусу» и к его требованиям.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», предприятия и компании Владивостока всё чаще становятся жертвами кибермошенников, которые присылают на рабочие электронные ящики письма с вирусами. 

 
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