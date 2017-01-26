Автомобилисты Владивостока встали на Некрасовской

Сегодня, 26 января, автомобилисты столкнулись с традиционными утренними пробками. Однако на проспекте Красного Знамени утром оказалось относительно свободно, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки».

Средняя загруженность дорог Владивостока утром составила 5 баллов, что на один балл больше, чем вчера. Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект 100-летия Владивостока, Светланская и Русская улицы.

На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. На проспекте 100-летия Владивостока из центра зафиксировали 5-балльную пробку, что на два балла выше обычного.

Также зафиксировали нехарактерно свободное движение на проспекте Красного Знамени к «Дальпрессу». Там трафик оценили в 4 балла, что на 2 балла ниже обычного.

Почти два часа автомобили двигались от кольца Багратиона до путепровода на Второй Речке. Полтора часа пришлось простоять автомобилистам в 5,7-километровом заторе от кольцевой развязки у фуникулёра до парка Победы. Крупный затор образовался на дороге из аэропорта от Гнилого ручья до улицы Вахрушева. Там машины двигались больше часа. Медленное движение наблюдалось и на проспекте 100-летия Владивостока от фабрики «Заря» до остановки «Молодёжная». Кроме этого, автомобилисты попали в пробку на Жигура – от улицы Котельникова до площади Баляева. По данному участку они двигались больше получаса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что причинами пробок послужили несколько утренних ДТП. Так, один из заторов образовался из-за столкновения автомобилистов на улице 50 лет ВЛКСМ.