Во Владивостоке стало меньше новобрачных и новорождённых

В ушедшем году отделы загс Владивостока зарегистрировали 8 744 новорождённых – 4 526 мальчиков и 4 218 девочек. Цифры оказались ниже, чем в 2015-ом: тогда в столице Приморья родилось 9 135 малышей.

При этом, отмечает пресс-служба мэрии, рождаемость по-прежнему превышает смертность. Количество записей о смерти за прошлый год– 7 223 (в 2015 году – 7 141).

Кроме того, в столице Приморья образовалось 5 713 новых семей (в 2015 году за такой же период времени браков было заключено 6 454, а в 2014 году – 6 959).

Особый акцент специалисты делают на браках с иностранцами, учитывая, что в Приморье растёт поток приезжих из Китая, Японии и многих других стран; развиваются политические, деловые и культурные связи. В 2016 году жители краевой столицы сыграли 166 свадеб с иностранцами, что составляет три процента от общего числа заключённых браков.

«В основном браки заключены с гражданами бывших союзных республик: Украины, Армении, Азербайджана, но также в 2016 году браки заключались с гражданами Китая, США, Кореи и других стран», – рассказала начальник отдела загс по Фрунзенскому району администрации города Владивостока Ольга Матушкина.

Разводов за год было 3 025 (в 2015 году – 3 232, в 2014 – 3 620). «По нашим данным, чаще всего браки расторгают мужчины в возрасте 40-49 лет и женщины в возрасте 25-39 лет», – отметила Матушкина.