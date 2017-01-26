Два автопоезда "Забота" отправятся в Светлогорье

В начале февраля оба приморских медицинских автопоезда «Забота» - для детей и для взрослых – поедут работать в посёлок Светлогорье. Командировку врачей поручил организовать губернатор Приморья по итогам встречи с жителями посёлка, о чём рассказывало РИА «Восток-Медиа». Светлогорье в последнее время стало объектом социальной заботы на краевом уровне – жителям посёлка помогают подыскать работу, одновременно изобретаются проекты диверсификации местной экономики, а на зарплату сотрудникам Лермонтовского ГОКа краевой бюджет направит 250 миллионов рублей. Предприятие переживает кризис в связи с тем, что запасы вольфрамовой руды стали подходить к концу.

Медосмотр жителей Светлогорья, о котором они просили губернатора, будет проводиться с 1 февраля. Мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием. Оба автопоезда укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований, рабочим местом врача акушера-гинеколога, стоматолога и других узкопрофильных специалитстов, посещение которых для жителей отдалённых сёл представляет проблему.