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За ночь во Владивостоке произошло несколько ДТП с местными таксистами

За ночь во Владивостоке произошло несколько ДТП с местными таксистами
А пьяный водитель Toyota сбил Suzuki на шаморовской трассе
10 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_vl; dps_control

В ДТП на территории Владивостока пострадало сразу несколько машин такси. Так, один из них пострадал из-за того, что заснул за рулём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня ночью, 26 января, на шаморовской трассе произошло «пьяное» ДТП. Как передаёт портал dps_vl, автомобиль марки Suzuki Swift двигался в сторону Шаморы. В какой-то момент со встречной полосы выехала Toyota Corolla Axio в столкнулась с Suzuki. По информации очевидцев, обоих водителей забрала карета скорой помощи. Кроме этого в Toyota обнаружили пустые бутылки из-под выпивки.


 

Поздно ночью сильно повредил машину и один из водителей местной таксомоторной компании. Фото с место событий появилось на dps_control. По предварительным данным автомобилист заснул за рулём, не справился с управлением и врезался в оградительные леера на объездной трассе Седанка - Патрокл.


 

Ещё одно ДТП без пострадавших случилось ночью на перекрёстке Борисенко, 14. С утра в аварию попали двое водителей, одним из которых стал таксист. Они столкнулись в районе Снеговой. Причиной небольшой пробки послужило и столкновение автомобилистов на улице 50 лет ВЛКСМ. 

Всего, по данным администрации Приморского края, за прошедшие сутки на дорогах Приморья зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых оказались травмированы 17 человек.


 
 
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