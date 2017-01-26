За ночь во Владивостоке произошло несколько ДТП с местными таксистами

В ДТП на территории Владивостока пострадало сразу несколько машин такси. Так, один из них пострадал из-за того, что заснул за рулём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня ночью, 26 января, на шаморовской трассе произошло «пьяное» ДТП. Как передаёт портал dps_vl, автомобиль марки Suzuki Swift двигался в сторону Шаморы. В какой-то момент со встречной полосы выехала Toyota Corolla Axio в столкнулась с Suzuki. По информации очевидцев, обоих водителей забрала карета скорой помощи. Кроме этого в Toyota обнаружили пустые бутылки из-под выпивки.





Поздно ночью сильно повредил машину и один из водителей местной таксомоторной компании. Фото с место событий появилось на dps_control. По предварительным данным автомобилист заснул за рулём, не справился с управлением и врезался в оградительные леера на объездной трассе Седанка - Патрокл.





Ещё одно ДТП без пострадавших случилось ночью на перекрёстке Борисенко, 14. С утра в аварию попали двое водителей, одним из которых стал таксист. Они столкнулись в районе Снеговой. Причиной небольшой пробки послужило и столкновение автомобилистов на улице 50 лет ВЛКСМ.

Всего, по данным администрации Приморского края, за прошедшие сутки на дорогах Приморья зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых оказались травмированы 17 человек.



