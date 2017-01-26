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В Находке выбрали Мисс студентку-2017

В Находке выбрали Мисс студентку-2017
В городском Доме молодежи состоялся финал городского студенческого конкурса красоты и таланта
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

25  января  на сцене Дома молодёжи Находки  состоялся финальный этап общегородского  конкурса «Мисс  студентка - 2017». За звание самой яркой и талантливой студентки Находки  боролись  8 очаровательных представительниц местных вузов и колледжей, пробившихся в финал конкурса.  Среди зрителей были не только родственники и друзья красавиц, но  и сокурсники с девизами и плакатами поддержки.  Конкурсные этапы  для участниц  были несложными и вполне традиционными. Во время презентации в рамках конкурса «Визитная карточка» под девизом «Я и моё учебное заведение» девушки представили  свои вузы и рассказали о собственных мечтах и жизненных планах. Во втором этапе конкурсантки  продемонстрировали  зрителям и группам поддержки свои творческие способности, каждая  студентка смогла удивить зрителей  особенным талантом.

Пока девушки готовились к  каждому конкурсному этапу,  перед зрителями выступали лучшие вокалисты города и танцевальные коллективы дома молодёжи. В завершение шоу, после демонстрации вечерних нарядов  на сцену  вышли  конкурсантки  и представители жюри.  Подарки и цветы  достались всем красавицам. Титул первой вице-мисс получила студентка Дальневосточного  мореходного училища Ангелина Пономарева, второй вице-мисс стала студентка  этого же учебного заведения Дарья Моисеенко. В голосовании за приз зрительских симпатий победила студентка образовательного учреждения «Лидер 2» Алена Шпилева . Титул победительницы конкурса «Мисс студентка — 2017»  завоевала  студентка находкинского филиала ВГУЭС Анна  Балбеко.

Обладательница студенческой короны уже принимала участие в самых разных  конкурсах красоты Приморья и России. В копилке  достижений красавицы уже есть победа  в городском  конкурсе  «Мисс  Находка-2016», звание «Мисс совершенство» в краевом конкурсе красоты «Мисс Приморье 2016» и общероссийском конкурсе «Краса России-2016».

«Я очень счастлива, что смогла сегодня победить, меня переполняют эмоции, большое спасибо  всем кто меня поддерживал. Все девочки были достойны победы и рада тому, что каждая из участниц стала победительницей в своей номинации. В будущем я обязательно свяжу свою жизнь с модой и мечтаю о собственной  школе моделей и модельном агентстве», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа»  Анна Балбеко.

«Это были незабываемые эмоции и отличное шоу в Татьянин день. Все участницы смогли показать то лучшее, что есть в студенческой жизни и удивить зрителей многообразием своих талантов», — поделилась мнением член оргкомитета конкурса, сотрудник Дома молодёжи Находки Ольга Мартын. Все участницы получили подарки от социальных партнеров конкурса. Победительница получила в подарок сертификат на профессиональную фотосессию.


 
 
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