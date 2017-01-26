В Находке выбрали Мисс студентку-2017

25 января на сцене Дома молодёжи Находки состоялся финальный этап общегородского конкурса «Мисс студентка - 2017». За звание самой яркой и талантливой студентки Находки боролись 8 очаровательных представительниц местных вузов и колледжей, пробившихся в финал конкурса. Среди зрителей были не только родственники и друзья красавиц, но и сокурсники с девизами и плакатами поддержки. Конкурсные этапы для участниц были несложными и вполне традиционными. Во время презентации в рамках конкурса «Визитная карточка» под девизом «Я и моё учебное заведение» девушки представили свои вузы и рассказали о собственных мечтах и жизненных планах. Во втором этапе конкурсантки продемонстрировали зрителям и группам поддержки свои творческие способности, каждая студентка смогла удивить зрителей особенным талантом.

Пока девушки готовились к каждому конкурсному этапу, перед зрителями выступали лучшие вокалисты города и танцевальные коллективы дома молодёжи. В завершение шоу, после демонстрации вечерних нарядов на сцену вышли конкурсантки и представители жюри. Подарки и цветы достались всем красавицам. Титул первой вице-мисс получила студентка Дальневосточного мореходного училища Ангелина Пономарева, второй вице-мисс стала студентка этого же учебного заведения Дарья Моисеенко. В голосовании за приз зрительских симпатий победила студентка образовательного учреждения «Лидер 2» Алена Шпилева . Титул победительницы конкурса «Мисс студентка — 2017» завоевала студентка находкинского филиала ВГУЭС Анна Балбеко.

Обладательница студенческой короны уже принимала участие в самых разных конкурсах красоты Приморья и России. В копилке достижений красавицы уже есть победа в городском конкурсе «Мисс Находка-2016», звание «Мисс совершенство» в краевом конкурсе красоты «Мисс Приморье 2016» и общероссийском конкурсе «Краса России-2016».

«Я очень счастлива, что смогла сегодня победить, меня переполняют эмоции, большое спасибо всем кто меня поддерживал. Все девочки были достойны победы и рада тому, что каждая из участниц стала победительницей в своей номинации. В будущем я обязательно свяжу свою жизнь с модой и мечтаю о собственной школе моделей и модельном агентстве», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» Анна Балбеко.

«Это были незабываемые эмоции и отличное шоу в Татьянин день. Все участницы смогли показать то лучшее, что есть в студенческой жизни и удивить зрителей многообразием своих талантов», — поделилась мнением член оргкомитета конкурса, сотрудник Дома молодёжи Находки Ольга Мартын. Все участницы получили подарки от социальных партнеров конкурса. Победительница получила в подарок сертификат на профессиональную фотосессию.



