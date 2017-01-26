Премьер-министр Японии вновь приедет во Владивосток

Премьер-министр Японии намерен в этом году дважды приехать в Россию. Один из этих визитов состоится в Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синдзо Абэ планирует вновь посетить Россию в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также до ВЭФ, который состоится 6-7 сентября, премьер-министр планирует ещё один визит. Сроки пока ещё не определили.

«Абэ приедет. Он хочет дважды приехать, уже очевидно, что он приедет на Восточный экономический форум, и до этого он тоже», - передаёт слова Пескова РИА «Новости».

В прошлом году японский премьер впервые посетил столицу Приморья и сразу предложил сделать из Владивостока «процветающий, комфортный, удобный город». Речь шла о реализации восьми инициатив сотрудничества, которые Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину весной, во время встречи в Сочи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о возможном приезде на ВЭФ во Владивосток министра сельского хозяйства Бразилии, который намерен развивать совместные предприятия с Россией и производство продовольствия. Он получил приглашение от министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачёва. Также появилась информация о том, что одним из гостей Восточного экономического форума в сентябре может стать американский актёр Леонардо Ди Каприо.