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Маскот ХК "Адмирал" может стать самым ярким в КХЛ

Маскот ХК "Адмирал" может стать самым ярким в КХЛ
Однако пока Пиратыч серьёзно уступает конкурентам
12 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: championat.com, hcadmiral.ru

Маскот приморской хоккейной команды «Адмирал» Пиратыч может стать самым ярким в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Однако пока талисман «моряков» крупно уступает конкурентам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Спортивный ресурс championat.com объявил о начале голосования за самого яркого маскота в КХЛ. Накануне определился победитель на западе. Лучшим стал символ минского «Динамо» - Зубр. Второе место досталось бурому медведю из «Локомотива», третье — талисману «Северстали», рысёнку Севе. 

Теперь ресурс представил на зрительский суд 15 восточных маскотов. Пока больше всего симпатий болельщиков получил снеговик новосибирской команды «Сибирь», собрав  5,7 тысяч голосов. Вторую и третью строчку заняли маскоты ХК «Барыс» и «Авангард».

Талисман приморской команды заметно уступает конкурентам. Пиратыч расположился только на 12 строчке из 15 возможных. За него проголосовал всего 871 пользователь. При этом хабаровский маскот обгоняет Приморье. Тигр Бархат занимает 9 строчку в голосовании.

Голосование восточной конференции завершится 27 января в 15:00 по московскому времени. Финальный отбор начнётся 30 января, в ходе которого станет известен самый яркий маскот лиги.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что талисманы хоккейных клубов повеселились в столице Башкортостана во время недели звёзд КХЛ. В мероприятии приняли участие и маскоты «Амура» и «Адмирала». Пиратыч появился у приморского «Адмирала» только в текущем сезоне. Его официальное представление произошло в конце августа 2016 года. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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