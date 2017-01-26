Стало известно, когда по Приморью ударит снегопад

В ночь на пятницу, 27 января, к Приморью подойдёт снегопад. Погоду на выходных испортит другой циклон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня днём характер погоды в Приморье изменится. Облачность тёплых фронтальных разделов накроет западные районы края, местами пойдёт снег. Температурный фон повысится на юге до −3…+2 градусов, а в континентальных районах до −5…−10 градусов.

В краевом центре сегодня днём увеличится облачность, небольшой снег может выпасть вечером. Умеренный южный ветер при этом усилится. Столбик термометра остановится на отметках от 0 до -3 градусов.

Уже в ночь на пятницу, 27 января, циклон, активно углубляясь, пройдёт над Приморьем, снег распространится на большую территорию. Однако завтра днём вихрь выйдет на север Японского моря, и в южных районах края снег прекратится, но усилится северный ветер. Во Владивостоке снег ожидается в ночь на пятницу.

На выходных погода в Приморье будет неоднородной. В субботу, 28 января, снег в регионе прекратится. Температурный фон при этом существенно не изменится. Однако передышка будет непродолжительной. В воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края, где местами пройдёт небольшой и умеренный снег.