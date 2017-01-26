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Сегодня часть Владивостока вновь останется без света

Сегодня часть Владивостока вновь останется без света
Электричество вернётся в дома горожан только в конце рабочего дня
полчаса назад
Энергетика | Приморский край
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Фото: tverigrad.ru

Сегодня, 26 января, часть приморской столицы останется без электроэнергии. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации «Владивостокских электрических сетей», в промежутке с 9 утра до 17 вечера ожидаются отключения света по следующим адресам:

Бестужева, 22;

Восточная 5-я, 86, 88;

Восточная 6-я, 3, 5, 7, 7а, 9;

Главная, 37, 37а, 37-б, 62а, 64;

Грязелечебница, 9;

Кутузова, 3, 3а;

Лесопитомник, 1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 6д, 7, 8, 8в;

Нейбута, 23, 29, 35, 39;

Партизанский проспект, 13;

Посьетская, 32;

Разина, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 47, 49;

Русская, 68, 68а, 68-б, 70, 70а, 70-б, 72, 72а, 72-б, 74;

Садгородская, 2, 22, 22-б, 23;

Связи, 22, 22а, 22-б, 24;

Татарская, 3, 5;

Ульяновская, 4;

Центральная 5-я, 5, 7;

Шевелёва, 21;

Шоссейная 1-я, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57;

Шоссейная 2-я, 13, 15, 19, 19а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60;

Шоссейная 3-я, 12, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 49, 51.

 
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