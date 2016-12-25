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Французы рассказали владивостокцам о ёлочных игрушках своей страны

Французы рассказали владивостокцам о ёлочных игрушках своей страны
Сегодня в "Альянс Франсез Владивосток" отпраздновали католическое Рождество
вчера, 20:36
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в образовательно-культурной организации «Альянс Франсез Владивосток» отметили встречу Рождества по-европейски. Угощения на общий стол приготовили сами участники встречи. Культурной программой стали рассказы французов о рождественских традициях и новогодних атрибутах их родной страны.

С презентацией о подготовке к Рождеству выступил Антуан Робен  - этот молодой человек приехал во Владивосток, чтобы стать студентом российского университета и изучать русский язык. Антуан рассказал о необычном предрождественском «календаре», который изготавливают во многих французских семьях. Этот календарь придуман, чтобы было веселее дожидаться Рождества и понемногу накапливать праздничное настроение. Для каждого дня готовится отдельный крошечный подарочек – его заворачивают в бумагу или кладут в мешочек и прикрепляют к дате. Начиная с 25 ноября и до 25 декабря жаждущие сюрпризов могут открывать по одному подарочку в день.

«Это весьма интересная традиция, которая есть только у французов – они действительно не ленятся изготавливать такие календари с подарками, - рассказала директор  «Альянс Франсез Владивосток» Елена Никитина. – В новом году мы продолжим серию подобных встреч, посвящённых общим большим праздникам, и расскажем нашим друзьям и ученикам о других интересных французских традициях.»

Француженка Алисон Астр, недавно отметившая своё 30-летие во Владивостоке, поделилась лёгкой грустью по поводу того, что семья её сейчас далеко, и в настоящий момент она уже привыкла считать своей семьёй  коллег, которых видит ежедневно. Алисон выступила с презентацией о ёлочных игрушках, украшающих улицы и дома в городах Франции. Среди них особое место занимает жираф Софи, придуманный в далёком 1961 году. Имя жираф получил в честь святой Софии. По сей день эта игрушка остаётся одной из самых популярных. В ходу также деревянные игрушки – их любят из-за экологичности.

В  завершение встречи собравшихся ожидал мастер-класс по изготовлению ёлочных украшений из фетра. Готовые сувениры владивостокцы разобрали на память. 

 

 

 

 

 

 

 
 
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