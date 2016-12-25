Инициативы думы Владивостока легли в основу важных законопроектов

За период своей работы дума города Владивостока четвёртого созыва инициировала принятие ряда социально важных законопроектов и решений. Об этом на конкретных примерах говорится в аналитическом материале представительного органа.

Так, в 2013 году депутаты приняли обращение к губернатору и в Законодательное собрание Приморского края о необходимости принятия краевого закона, регулирующего порядок согласования переустройства и перепланировки нежилых помещений, расположенных в жилищном фонде. Во Владивостоке ранее действовал муниципальный правовой акт, который предусматривал согласование перепланировки помещений уполномоченным органом администрации города. После изменения федерального законодательства дума вынуждена была исключить указанное положение из МПА, после чего перепланировка нежилых помещений в жилых домах не регламентировалась ни одним нормативным актом. Обращение думы Владивостока поддержали в Законодательном собрании, и в 2014 году принят закон Приморского края «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории Приморского края». В нём предусмотрен порядок и полномочия органов местного самоуправления в Приморском крае в части переустройства и перепланировки нежилых помещений. После этого соответствующие изменения внесены в муниципальный правовой акт города Владивостока, которым установлено согласование переустройства и перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах.

Как отметила председатель думы Владивостока Елена Новицкая, такой закон доказал свою необходимость.





«Первые и цокольные этажи в многоквартирных домах часто используются под магазины и офисы, подвергаясь основательной перепланировке. Между тем бесконтрольность в проведении таких работ создавала угрозу безопасности жителям дома: несогласованные перепланировки часто сопровождаются сносом несущих стен и нарушением системы коммуникаций, что ведёт к опасности обрушения здания в целом. Перепланировка нежилых помещений в жилых домах не регламентировалась ни одним нормативным актом – ни на федеральном уровне, ни на уровне субъекта РФ. Муниципальными правовыми актами этот вопрос также не мог быть урегулирован, так как это не входит в компетенцию органов местного самоуправления. Данный пробел правового регулирования устранён благодаря принятию краевого закона», – пояснила Елена Новицкая.

В 2015 году дума города Владивостока внесла в Законодательное собрание Приморского края законопроект, который предусматривал обязательное рассмотрение вопроса об изменении территории ТОС на собрании, конференции граждан. Также – обязательное изменение территории ТОС в случае исключения участников из состава товарищества. Кроме того, в законопроекте предлагалось закрепить норму, согласно которой порядок и условия изменения территории ТОС определяются уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. Данный проект федерального закона был поддержан Законодательным собранием и направлен в Государственную думу РФ для принятия решения. Данный закон позволит упростить процедуру выхода членов ТОС из его состава и изменения границ жилищных объединений.

Как рассказала председатель думы города Владивостока Елена Новицкая, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 27 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разработан в целях совершенствования норм права, регулирующих отношения в сфере территориального общественного самоуправления.

«Эта законодательная инициатива возникла в связи с обращениями граждан в думу Владивостока с тем, что участники ТОС не могут выйти из его состава. Между тем исключение из ТОС должно повлечь за собой изменение территории, на которой в дальнейшем будет осуществляться территориальное общественное самоуправление. Проблемы, связанные с невозможностью выхода участников из состава ТОС, обусловлены тем, что действующие нормы федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусматривают обязательного рассмотрения вопроса об изменении территории ТОС на собрании, конференции граждан. Таким образом, в указанном законе отсутствовала норма, регулирующая порядок выхода из состава территориального общественного самоуправления, а также изменения границ ТОС. В связи с этим дума Владивостока предложила внести следующие изменения в часть 7 статьи 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: вопрос об изменении утвержденных границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, подлежит обязательному рассмотрению на собрании, конференции граждан. Кроме того, необходимо внести изменения в часть 11 статьи 27 указанного федерального закона, закрепляющие обязательную норму – порядок и условия изменения территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования», – прокомментировала Елена Новицкая.

Дума Владивостока в 2013 году обращалась в адрес краевых властей с просьбой отказаться от участия в пилотном проекте по введению социальной нормы потребления электроэнергии, так как ни граждане, ни энергетики не были готовы к нововведению. В результате губернатор Приморского края принял решение о том, что Приморье не будет участвовать в таком проекте.

Депутаты думы города Владивостока участвовали в обсуждениях законопроекта «О свободном порте Владивосток», вносили свои предложения. Председатель думы города Владивостока Елена Новицкая приняла участие в «нулевых чтениях» проекта соответствующего федерального закона (они прошли в Общественной палате Российской Федерации). И предложила включить в состав наблюдательного совета свободного порта председателя Законодательного собрания, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, председателей представительных органов муниципальных образований – территорий, входящих в границы свободного порта Владивосток.

«Свободный порт Владивосток со временем станет не менее привлекательным, чем порты Китая, Гонконга, Сингапура и Южной Кореи. По своей сути – это конкурентоспособное предложение нашим восточным зарубежным партнёрам об инфраструктурных инвестициях, которые нужны Приморскому краю для дальнейшего развития. Реализация закона позволит не только сформировать туристическую сферу в крае, но и превратит Приморье в своеобразный туристический хаб. Возведение гостиниц и ресторанов, развитие туризма, промышленных зон, логистических узлов, железнодорожных сетей, скоростных железных дорог, развитие энергетики и лесной промышленности – всё это приведет к созданию новых рабочих мест, принесёт доход в краевую казну. Позволит гражданам, планирующим связать свою жизнь с Приморьем, быть уверенными не только в своем будущем, но и в будущем своих детей», – подчеркнула Елена Новицкая.



