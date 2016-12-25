Гендиректор "Адмирала" Илья Спокойнов: моя супруга ни в чём не виновна

Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал», политтехнолог Илья Спокойнов (Митькин) прокомментировал новости о задержании своей жены, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Широко известный общественности под фамилией Митькин политический консультант дал первый комментарий, касающийся новостей о задержании своей супруги Марины Свиридовой. Новость об акции стражей порядка корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ранее сообщил информированный источник. По сообщениям некоторых СМИ, задержание связано с расследованием дела о махинациях при совершении госзакупок.

Слова Ильи Спокойнова публикует ряд региональных изданий. Илья Спокойнов считает, что его жена ни в чём не виновна. «Я не могу комментировать действия правоохранительных органов. Но знаю, что супруга ни в чём не виновна. Она честный и порядочный руководитель. Много лет она доказывала это на деле», — сказал супруг. Кроме того, политтехнолог опроверг все слухи о своём задержании.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что по неофициальной информации, в минувшую субботу силовики задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и жену руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Представители правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев по данному поводу, пообещав предоставить информацию позже.