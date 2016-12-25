Житель Артёма проник в чужую квартиру через балконную дверь

В Приморье стражи правопорядка задержали жителя Артёма. Его подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище. В чужую квартиру он попал, отжав створку пластикового окна балконной двери.

Сообщение о похищении имущества в жилом доме на улице Толстого поступило в дежурную часть отдела МВД России по Артёму. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, как злоумышленник попал в квартиру. Его добычей стали телевизор, три мобильных телефона и банковская карта. Потерпевший оценил ущерб в сумму больше 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 23-летнего местного жителя. Правоохранители доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания. Награбленное нашли в ходе обыска по месту жительства злоумышленника.

Молодого человека раньше уже привлекали к ответственности за разбой. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2016 года. Теперь он стал фигурантом нового уголовного дела. Учитывая имеющуюся судимость, парня заключили под стражу. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморью, полицейские проверяют причастность задержанного к другим похожим преступлениям.