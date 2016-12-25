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Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники

Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники
Официальной информации по данному поводу пока не поступало
сегодня, 11:47
Происшествия | Приморский край
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Фото: facebook.com

Стражи правопорядка задержали супругу «серого кардинала» приморской политики Марину Свиридову, а заодно — председателя краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Правоохранительные органы задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и супругу политтехнолога, руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал информированный источник. По сообщениям ряда СМИ, задержание связано с расследованием дела о махинациях при совершении госзакупок. Кроме того, по некоторым данным, силовики задержали и самого Илью Митькина. Эта информация, впрочем, пока не находит своего подтверждения. Официальных сообщений по данному поводу ещё не поступало. Вот что сегодня рассказала старший помощник руководителя приморского Следственного управления СК РФ Аврора Римская: «Я пока не могу дать никаких комментариев по этому поводу. В любом случае, любой ответ мне нужно согласовать. Информация будет несколько позже».

Алексей Авершин является учредителем нескольких радиостанций — например, «Европа Плюс», «Русское Радио» и других. В своё время он засветился в СМИ в связи с «вертолётным скандалом» в январе 2016 года. Сам он никогда не скрывал, что является собственником частных «вертушек». С информационным же бизнесом связана и Марина Свиридова.

Политтехнолога Илью Митькина негласно считают «серым кардиналом» приморской политики. Он входит в ближайшее окружение Владимира Миклушевского. Сейчас Митькин является генеральным директором ХК «Адмирал». С ноября этого года он также работает советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова.

Стоит отметить, что за текущую неделю это уже третий кадровый скандал, связанный с администрацией Приморья. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что сотрудники спецслужб края задержали вице-губернатора Сергея Сидоренко. Он проходит подозреваемым по двум статьям: покушению на преступление и мошенничестве. 21 декабря его поместили под домашний арест. В тот же день Владимир Миклушевский сообщил об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. При этом глава региона фактически намекнул на её недобросовестность.
 

 
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Комментарии
  • 3авидонов  (сегодня, 13:33 )

    Необходимо грамотно ( в пользу народа) конфисковать все деньги и имущество не уступив родственникам ни одного деревянного рубля!

  • Александр  (сегодня, 13:33 )

    Председатель Союза горнопромышленников Приморья??? У нас есть такой Союз? У нас есть горная промышленность? Это вечно бастующий "Бор"? Или заброшенные шахты Партизанска? Тогда я - Председатель металлургов Приморья.

  • Одессей  (сегодня, 13:54 )

    Такая цена вопроса из любой мухи жирафами сделает: Ответчик: АО "ГАЗПРОМ газораспределение ДВ" 680011, гор. Хабаровск ул. Брестская 51 Исковое заявление № 2 "О грубых нарушений прав потребителя от коммунального террора и взыскании невосполнимого вреда и особо крупного материального ущерба от вымогательства с применением пыток, систематического истязания с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц". Цена иска: 5682840793, 28 рублей. А ведь это всего лишь семочки от очень, очень большой дубины. . .

  • разум возущенный  (сегодня, 15:32 )

    Вор на воре и вором погоняет. Вся система власти и около властных структур в Приморье после 85 года прогнила напрочь. Вроде проявился один честный в лице Черепкова, но и того быстро записали в юродивые и за чемодан баксов " Ноздри-зеленого" вынесли из мэрии по указу алкаша в Москве. Чехарда воров во власти и прихлебателях рулит.

  • Доярка  (сегодня, 15:35 )

    Не знаю как долго проработала Соколова, но мне кажетс есть связь между ей и Сидоренко в плане земельных отношений, а судя по предыдущим сообщениям этот Митькин, он же Спокойный и он же урожденный Зикельдорф( возможно мной эта фамилия искажена, слабо запомнить) бла- бла- бла. Вообще дикость какая то насчет его политтехнологий, был бы он умный сейчас бы не вляпался , как такого прохвоста слушали и назначали на всякие не хилые должности, может от этого мы в такой трясине до сих пор наверное.

  • 24  (сегодня, 15:38 )

    Чуть было не порадовало . Всегда считал , что главный наш " вертолётчик" и он же главный ворище - это наш МиклухоМаклай и он же губернатор(три в одном).



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