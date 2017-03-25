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Приморский "Социальный автобус" за зиму помог почти тысяче человек

Приморский "Социальный автобус" за зиму помог почти тысяче человек
Сезон благотворительной акции подошёл к концу
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморском крае за прошедшую зиму участниками благотворительной акции «Социальный автобус» стали около тысячи человек. Люди, оказавшиеся в трудной ситуации, с ноября 2016 года до середины марта 2017 обратились за к мобильным помощникам за срочной социальной помощью. Сотрудники регионального центра социального обслуживания населения раздавали одежду, обувь и продуктовые наборы, оказали больше двух тысяч социальных услуг. По информации пресс-службы администрации Приморья, сейчас сезон работы бригад завершён.

«Консультации по социальным вопросам, помощь в восстановлении документов, родственных связей, трудоустройство и возможность временного приюта. Поддержка очень нужна тем, кто попал в беду, лишён крыши над головой. За помощью обращаются и люди с небольшим достатком: одинокие пенсионеры и инвалиды, многодетные родители», — сообщили в департаменте труда и социального развития края.

Как писало РИА «Восток-Медиа», этой зимой автобусы можно было увидеть в двух крупнейших городах региона — во Владивостоке и в Находке. Мобильные пункты помощи бездомным и нуждающимся работали еженедельно. Директор департамента Лилия Лаврентьева убеждена, что социальную акцию необходимо продолжать.

«Люди, которые в силу различных причин оказались один на один с проблемами или остались на улице — это тоже часть общества. Иногда достаточно протянуть им руку помощи в виде элементарного горячего чая и булки в зимние холода. Мы благодарны всем, кто это понимает и поддерживает нас», — поделилась глава ведомства.

 
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