Во Владивостоке собрали больше 2 000 000 для больных детей

Накануне во Владивостоке состоялся благотворительный вечер помощи детям, больным туберкулёзом. В числе прочих мероприятий можно отметить аукцион, где гости приобрели редкие произведения искусства, фотографии, а также эксклюзивные вещи авторской работы. Счастливые обладатели лотов поделились своими впечатлениями с РИА «Восток-Медиа».

Третий год Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом « Мама» проводят мероприятие, которое стало доброй традицией для Владивостока. Представители любой профессии могут стать участниками вечера и помочь осуществить проекты, которые спасут жизни многим детям.





«Я впервые на таком мероприятии, и очень впечатлён. Когда мы только вошли в зал, я сразу заметил лоты аукциона, и мне пригляделась эта древняя скульптура. Я коллекционирую такие вещи. Хоть и на подобном мероприятии впервые, но помогаю детям всегда. Раз в год закупаю необходимую технику в детский дом города Артёма», – рассказал Станислав Иванов, спортивный тренер.

Кроме благотворительного аукциона на вечере работала ярмарка, где можно было купить авторские работы, сделанные руками детей. Также в зале стояли декоративные деревья, где, сорвав листок, можно было исполнить маленькое, но очень важное детское желание. В заключение вечера самых активных участников партийные работники награждали поощрительными грамотами.

Стоит отметить, что по итогам благотворительного вечера сумма пожертвований составила 2 005 600 рублей.























































































