Во Владивостоке двое парней оклеветали своих кредиторов

Сегодня владивостокским полицейским пришлось разбираться с ложным доносом о преступлении, которого не было. Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, заявление о разбойном нападении в дежурную часть отдела полиции №5 Советского района города сделали двое молодых парней, одному из которых исполнился 21 год, другому – 18. Ребята сообщили, что на улице Русской на них напали трое граждан ближнего зарубежья, будто бы избив и похитив деньги, телефоны и документы.

Полицейские оперативно нашли тех, на кого указали заявители – и доставили их в отдел полиции. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что заявители попросту оговорили троих приезжих. Те не избивали владивостокцев и ничего у них не крали: просто таким способом заявители решили свести счёты с кредиторами. Один из доносчиков имел денежный долг перед мужчинами, обвинёнными в разбойном нападении. Якобы украденные вещи и документы полиции удалось найти в жилище одного из заявителей.

В итоге следователь отдела полиции возбудил уголовные дела против заявителей по статье о заведомо ложном доносе. Максимальная санкция этой уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



