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Китайская компания поможет с техникой для дорожных строек Приморья

Китайская компания поможет с техникой для дорожных строек Приморья
Соседи вложатся в транспортный коридор "Приморье-1" бульдозерами и самосвалами
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: Postroil.com

Представители китайской компании «Инша» встретились с руководством «Примавтодора», чтобы обсудить предстоящие инвестиции в строительство дороги Владивосток-Находка-порт Восточный. Соседи готовы предоставить бульдозеры и самосвалы, которые они производят, чтобы строительство транспортного коридора «Приморье-1» шло в соответствии с графиком.  По словам генерального директора «Примавтодора» Дмитрия Горлова, в этом году у предприятия большая потребность в новой технике.

«Примавтодор начинает строительство трёх мостов на новой трассе Владивосток-порт Восточный, а также участка дороги к поселку Шкотово, поэтому нам необходимо иметь большое количество строительной и дорожной техники. Кроме того, предприятие ведет работы по ремонту и содержанию более семи тысяч километров дорог в Приморском крае», – сообщил Дмитрий Горлов.

Всего  на новой трассе из Владивостока до порта Восточный планируется построить 120 искусственных сооружений – это 45 мостов, 64 путепровода, 9 эстакад, 2 тоннеля, а также 14 транспортных развязок.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что китайские инвесторы заинтересованы в строительстве транспортного коридора «Приморье-1», поскольку он представляет собой кратчайший путь доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья. Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Эту финансовую модель одобрило российское правительство.

 
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