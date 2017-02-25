Приморским дачникам рекомендуют поспешить с оформлением собственности

В Приморье продолжается раздача «дальневосточных гектаров» - реализация федерального проекта, призванного привлечь на Дальний Восток предприимчивых и работящих людей. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что к настоящему времени в Приморье одобрены заявки более 900 претендентов на гектары.

Вместе с тем обозначилась явная проблема для приморских дачников, не оформивших свои участки в собственность. На кадастровой карте такие участки отмечены как пригодные для раздачи. Поэтому специалисты департамента земельных и имущественных отношений Приморского края через официальный сайт краевой администрации обратились к садоводам с призывом поторопиться с оформлением права собственности. Сотрудники департамента отмечают, что в крае насчитывается немало огородников, которые десятки лет пользуются приусадебными и дачными участками, не оформив землю в собственность. В итоге возможны ситуации, когда земельные споры придётся решать в суде.

Для того чтобы как можно быстрее оформить права собственности на используемые участки, краевые чиновники советуют гражданам воспользоваться платными услугами кадастровых инженеров из профильных коммерческих компаний. После проведения межевания инженер выдаёт кадастровый паспорт с чётко очерченными границами используемого участка. С этим документом гражданин должен обратиться в МФЦ и подать заявление на регистрацию прав на земельный участок. Когда права зарегистрируют, владельцу дадут выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. После постановки земли на кадастровый учёт и регистрации прав участок автоматически отображается в федеральной информационной системе «На Дальний Восток».