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Мэр Арсеньева взят под домашний арест – источник

Мэр Арсеньева взят под домашний арест – источник
Речь идет о превышении должностных полномочий
19 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: arsenyev.net

Мэр Арсеньевского городского округа Александр Дронин накануне взят под домашний арест. Его делом занимаются Следственный Комитет и ФСБ. Официальной информации по этому поводу пока нет, но по данным источника РИА «Восток-Медиа», речь идёт о превышении должностных полномочий (статья 286 Уголовного кодекса РФ).

Это уже не первое следственное действие в отношении глав муниципалитетов Приморья за последние несколько месяцев. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало об аресте мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, а чуть позже следствие заинтересовалось работой главы Лазовского района Анатолия Кубарева

Пост главы Арсеньевского городского округа Александр Дронин получил в 2012 году, будучи избранным на конкурсной основе. До того времени он возглавлял Чугуевский район. На инаугурации мэра Арсеньева  присутствовал губернатор Владимир Миклушевский.

 
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