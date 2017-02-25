Мэр Арсеньева взят под домашний арест – источник

Мэр Арсеньевского городского округа Александр Дронин накануне взят под домашний арест. Его делом занимаются Следственный Комитет и ФСБ. Официальной информации по этому поводу пока нет, но по данным источника РИА «Восток-Медиа», речь идёт о превышении должностных полномочий (статья 286 Уголовного кодекса РФ).

Это уже не первое следственное действие в отношении глав муниципалитетов Приморья за последние несколько месяцев. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало об аресте мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, а чуть позже следствие заинтересовалось работой главы Лазовского района Анатолия Кубарева.

Пост главы Арсеньевского городского округа Александр Дронин получил в 2012 году, будучи избранным на конкурсной основе. До того времени он возглавлял Чугуевский район. На инаугурации мэра Арсеньева присутствовал губернатор Владимир Миклушевский.