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Состояние зданий у провала на Станюковича контролируют приборы

Состояние зданий у провала на Станюковича контролируют приборы
Специальные маячки дадут знать, если в ландшафте наметятся изменения
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На зданиях, соседствующих с обвалом на владивостокской улице Станюковича, специалисты установили маячки, позволяющие постоянно контролировать состояние объектов и ландшафта. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что геологи обследовали склон у осыпи и ближние здания. По их заключению, опасности дальнейшего обрушения нет. 

Также РИА «Восток-Медиа» сообщало, что провисший отрезок теплотрассы решено продублировать – и эта работа уже началась. Новую трубу проложили прямо под окнами Приморского института развития образования. Это временная мера, которая необходима для продолжения укрепления откоса.

«Сейчас ситуация под контролем, экспертиза обязательно найдет виноватого», – отметил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Строительство новой подпорной стены на месте обвала и работы на теплотрассе оплатит подрядчик неудачной стройки. Глава региона подчеркнул, что лично контролирует ход восстановительных работ.

Директор ДальНИИС Владимир Смотриковский сообщил, что причины обрушения подпорной стены будут определять ученые сразу из нескольких институтов. На место обвала уже завозят скальный грунт.

Обрушение подпорной стены на Станюковича произошло 14 февраля. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов ДальНИИС. Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул: ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения.

 
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