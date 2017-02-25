"Адмирал" второй раз проиграл "Авангарду" в Омске

Приморский «Адмирал» снова уступил омскому «Авангарду» в 1/8 финала Кубка Гагарина. «Моряки» проиграли «ястребам» со счётом 6:3, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморцы во второй раз не смогли дать отпор противнику. Счёт матча открыли омичи. Первым отличился Михаил Юньков. Затем шайбу забросил Артём Земчёнок, а до конца первой двадцатиминутки отметился Вадим Краснослободцев – 1:2. На старте второго периода Евгений Медведев сравнял счёт – 2:2. Максим Казаков на какое-то время вывел «Адмирал» вперёд, но «ястребы» снова догнали «моряков». Третью шайбу «Авангарда» оформил Николай Лемтюгов. В третьем периоде «Авангард» забросил ещё три шайбы. Авторами голов стали Михаил Григорьев, Юнас Анелёв и Михаил Юньков – 6:3.

Примечательно, что часть матча приморцы провели без Александра Андриевского. Судьи наказали главного тренера команды малым и дисциплинарным до конца игры штрафом во время второго периода. В послематчевой пресс-конференции принимал участие тренер Максим Спиридонов. По его словам, «моряки» очень старались, особенно первые два периода. Потом команду подвели удаления, и игра в неравных составах всё решила.

«Будем готовиться к домашним матчам. Ключевой фактор, считаю, удаления, а Омск ими воспользовался. В открытый хоккей с «Авангардом» играть не стоит. Но тут мы потеряли одного-второго хоккеиста, плюс подустали, плюс удаления наслоились и сломали игру. Где-то, конечно, концентрацию потеряли, ошибки пошли. Дома постараемся сыграть в свой хоккей, навязать его: дисциплинированно отработать, побольше бросать», - сказал Спиридонов.

Следующие две игры пройдут во Владивостоке 26 и 28 февраля. При необходимости матчи состоятся 2, 4 и 6 марта. При этом только один из них – 4 марта – на родной площадке приморской команды. Игры первого раунда проходят до 4 побед одного из соперников.

Большинство хоккейных экспертов единогласно называют омичей фаворитами пары, но и приморцев со счетов не сбрасывают. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первой игре стартовавшей серии плей-офф с «Авангардом» подопечные Александра Андриевского проиграли. «Моряки» отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме.































