Владивостокцы собрались у поющего памятника Высоцкому

Приморцы, как и другие россияне, сегодня отмечают 79-ю годовщину со дня рождения актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Поклонники его творчества собрались вечером в Театральном сквере, где в 2013 году появился первый в стране поющий памятник Высоцкому.

Особенно горожане ценят строки из песни «Москва – Одесса» - о том, что «открыт закрытый порт Владивосток». Эта строчка зафиксирована на ступеньках рядом с памятником. Кроме того, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», на памятном мероприятии 25 января звучали «Кони привередливые», «Я не люблю», «Банька по-белому», «Белое безмолвие» и многие другие известные песни барда, посетившего Владивосток в 1971 году.





Самым юным участником мероприятия стал дошкольник Георгий, который читал серьёзные стихи и заслужил бурные аплодисменты собравшейся публики.

Также на вечере выступил ансамбль авторской песни и вместе с тем клуб юных журналистов «Следопыт» из городского Дворца детского творчества. Ребята учатся качественно делать фото, снимать видео, писать статьи, а также петь и практиковать свой талант на различных творческих фестивалях. Участники ансамбля уже знакомы с творчеством многих бардов и стремятся знать о них больше. Для них Высоцкий - это человек, не побоявшийся честно говорить о культуре и политике.

Жительница города Галина Хангалова призналась, что обязательно хотела попасть на этот вечер, потому что неравнодушна к творчеству Владимира Высоцкого: «Я считаю его стихи правдивыми, именно поэтому они проникают в душу. Люблю всё его творчество, и нельзя выделить что-то одно».



















































