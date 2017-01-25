Владивостокцы собрались у поющего памятника Высоцкому

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 23:09
После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования
В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования
Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"
Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"
Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:21
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
сегодня, 15:18
В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
сегодня, 21:22
После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
сегодня, 11:43
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 10:46
В Приморье увеличили компенсации по ипотеке
сегодня, 15:44
Год огненного петуха шагает по Приморью
сегодня, 08:35
Синоптики: зима в Приморье достигла своей вершины
сегодня, 10:06
Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
сегодня, 13:17
Политолог: Миклушевский может влиять на деятельность Ватулина

Обсуждаемое
сегодня, 15:18
9

В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
сегодня, 11:43
5

Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 14:05
4

Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
сегодня, 09:09
3

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 21:22
3

После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
сегодня, 10:52
2

Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
сегодня, 12:40
2

Храм в хабаровском парке "Северный" отделят зелёной изгородью
сегодня, 13:21
2

В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
сегодня, 09:50
1

Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 647



Система Orphus

Владивостокцы собрались у поющего памятника Высоцкому

Владивостокцы собрались у поющего памятника Высоцкому
Горожане ценят его "правдивые, проникающие в душу стихи"
полчаса назад
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморцы, как и другие россияне, сегодня отмечают 79-ю годовщину со дня рождения актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Поклонники его творчества собрались вечером в Театральном сквере, где в 2013 году появился первый в стране поющий памятник Высоцкому.

Особенно горожане ценят строки из песни «Москва – Одесса» - о том, что «открыт закрытый порт Владивосток». Эта строчка зафиксирована на ступеньках рядом с памятником. Кроме того, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», на памятном мероприятии 25 января звучали «Кони привередливые», «Я не люблю», «Банька по-белому», «Белое безмолвие» и многие другие известные песни барда, посетившего Владивосток в 1971 году.


 

Самым юным участником мероприятия стал дошкольник Георгий, который читал серьёзные стихи и заслужил бурные аплодисменты собравшейся публики.

Также на вечере выступил ансамбль авторской песни и вместе с тем клуб юных журналистов «Следопыт» из городского Дворца детского творчества. Ребята учатся качественно делать фото, снимать видео, писать статьи, а также петь и практиковать свой талант на различных творческих фестивалях. Участники ансамбля уже знакомы с творчеством многих бардов и стремятся знать о них больше. Для них Высоцкий - это человек, не побоявшийся честно говорить о культуре и политике.

Жительница города Галина Хангалова призналась, что обязательно хотела попасть на этот вечер, потому что неравнодушна к творчеству Владимира Высоцкого: «Я считаю его стихи правдивыми, именно поэтому они проникают в душу. Люблю всё его творчество, и нельзя выделить что-то одно». 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru