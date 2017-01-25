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После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело

После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
В Следственном комитете объяснили, почему к полицейским нагрянула ФСБ
22 минуты назад
Закон | Приморский край
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Фото: park72.ru

В Следственном комитете назвали причину обысков на рабочем месте замначальника приморского управления МВД Ильи Шамратова. Его заместителя подозревают в получении взятки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморской полиции разгорается крупный скандал. Заместителя начальника следственного управления краевой полиции подозревают во взятке. Именно в связи с этим силовики сегодня проводили обыски на рабочем месте начальника управления Ильи Шамратова. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбудило шестое следственное управление Главного следственного управления СК РФ (расположено в Хабаровске). Материалы для этого следователям передали сотрудники ФСБ. По версии следствия, заместитель Шамратова через посредника получил от своего подчинённого взятку. За это он пообещал выдавать взяткодателю повышенную премию и не наказывать за плохое исполнение служебных обязанностей. Стражи порядка уже задержали самого коррупционера, а также посредника в передаче денег. Расследование дела продолжается – следователи выясняют, причастны ли к преступлению другие полицейские чины.

В следственном управлении приморского УМВД и в домах подозреваемых всё ещё проводятся обыски. Там надеются обнаружить деньги, полученные подозреваемым, а также другие улики. Следователи также допрашивают свидетелей по делу. Вскоре подозреваемым должны назначить меру пресечения. Стражи порядка намерены заключить их под стражу.

 
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