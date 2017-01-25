Иностранцы повеселились на Русском острове

В Татьянин день студенты угощались кашей и карамельными петушками, прыгали и перетягивали канат

Руководство Дальневосточного федерального университета возродило традицию массовых гуляний в честь Дня российского студенчества. В связи с этим, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», 25 января в южный парк ДВФУ пришли сотни учащихся – русских и иностранцев - которые после сессии проводят зимние каникулы во Владивостоке.

Гостей встречали талисман вуза – дракон – и два медведя.









С поздравительной речью выступили проректор по учебно-воспитательной работе Андрей Шушин и начальник управления по делам молодёжи администрации города Дмитрий Нестеренко. Они напомнили историю праздника (25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета») и пожелали нынешним студентам учиться с удовольствием.

Организаторы предложили увлекательную программу с хороводами, выступлением народного ансамбля «Криница», спортивными состязаниями, танцами и угощениями. Оттепель и солнце способствовали хорошему настроению пришедших на мероприятие. Желающие прыгали через скакалку, тягали гири, переставляли гигантские шахматы; ели гречневую кашу, приготовленную на полевой кухне, блины, яблоки в карамели и сахарную вату.

Ведущий праздника, четверокурсник Евгений Токарь заметил: «Я думал, что придёт человек 40, но оказалось гораздо больше – около 200. Думаю, реклама сработала, и погода хорошая сыграла нам на руку».

















Между учащимися ДВФУ и курсантами Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС прошло состязание по перетягиванию каната. Приехавший из Коста-Рики студент Валентин рассказал «РИА Восток-Медиа»: он давно не участвовал в таких мероприятиях, но ему очень понравилось, тем более его команда победила. Считает - секрет успеха именно в том, что они действовали как единое целое.

















Гостям из Китая особенно понравилось прыгать через скакалку. А в обращении с гирями лучшим оказался один из курсантов пожарно-спасательной академии, который поднял тяжёлую гирю 40 раз.























Одна из организаторов мероприятия, директор творческого центра ДВФУ Валерия Новосёлова, отметила: «Мы хотели сделать интересный праздник, пропитанный русской культурой, русской зимой, который будет интересен и иностранным студентам».

По данным пресс-службы федерального университета во Владивостоке, сейчас там учатся 23,5 тысячи студентов из 52 стран.