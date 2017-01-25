Во Владивостоке организации могут получить грант в 150 000 рублей

Общественные организации приморской столицы продолжают подавать заявки на соискание финансовой поддержки от администрации Владивостока на проведение своих мероприятий. На сегодняшний день о своих намерениях заявили 11 организаций, проинформировали в муниципалитете.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, приём заявок продлится до 31 января. Проекты мероприятий должны быть направлены на одно или несколько из следующих приоритетных направлений: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей; развитие межнационального сотрудничества; патриотическое воспитание; социальная поддержка и защита граждан.

«Среди поданных заявок – мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, спортивное развитие и социальную адаптацию для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья», – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Чтобы получить финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо разработать идею проведения мероприятия, подать заявку и пройти конкурсный отбор. На реализацию задуманного общественные организации смогут рассчитывать в этом году на грант в размере до 150 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсном отборе на соискание финансовой поддержки принимаются по адресу: улица Ильичёва, 15, кабинет 38, с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Все заинтересованные представители общественных организаций Владивостока могут получить консультации по данному вопросу по телефонам: 2-614-397, 2-614-089. Кроме этого, более подробную информацию можно найти на сайте администрации города Владивостока в разделе «Социальная поддержка».