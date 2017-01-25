Ремонт торгового комплекса во Владивостоке провели с нарушениями

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 18:40
МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования
В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования
Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"
Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"
Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:21
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
сегодня, 11:43
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 15:18
В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 10:46
В Приморье увеличили компенсации по ипотеке
вчера, 18:53
В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
сегодня, 08:35
Синоптики: зима в Приморье достигла своей вершины
сегодня, 13:17
Политолог: Миклушевский может влиять на деятельность Ватулина
сегодня, 10:06
Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев

Обсуждаемое
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
сегодня, 11:43
4

Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 15:18
4

В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
вчера, 19:00
3

Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
сегодня, 09:09
3

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 18:53
2

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
сегодня, 10:52
2

Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
сегодня, 12:40
2

Храм в хабаровском парке "Северный" отделят зелёной изгородью
сегодня, 09:50
1

Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
сегодня, 13:21
1

В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 635



Система Orphus

Ремонт торгового комплекса во Владивостоке провели с нарушениями

Ремонт торгового комплекса во Владивостоке провели с нарушениями
Подрядчиком занялась городская прокуратура
26 минут назад
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: domovid.ru

Строители допустили ряд нарушений при ремонте крупного пешеходно-торгового комплекса во Владивостоке. Это стало причиной возбуждения административного дела, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Работники владивостокской прокуратуры выявили несколько нарушений в ремонтных работах, которые ведутся в пешеходно-торговом комплексе на Луговой площади. О том, что там рабочие нарушают строительные нормы, сотрудникам ведомства сообщил местный житель. После этого стражи порядка заявились на объект с проверкой. Они установили, что фирма-подрядчик не организовала должным образом стройплощадку – не установила знаки, ограничивающие проезд, не создала схему движения транспортра на ней и так далее. Как сообщила старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, установка таких знаков является обязательным требованием для любой стройки. Теперь же против строительной компании возбудили несколько административных дел. Итогом разбирательств стали несколько штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей.

Зачастую строительство во Владивостоке оборачивается для его исполнителей штрафами. Виноваты в этом чаще всего сами подрядчики. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что суд оштрафовал на 1,3 миллиона рублей компанию, затеявшую стройку возле дома Элеоноры Прей. Ещё одна нашумевшая стройка связана с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым. Он пытался построить магазин возле дома № 40 на Бестужева.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru