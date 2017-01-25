Ремонт торгового комплекса во Владивостоке провели с нарушениями

Строители допустили ряд нарушений при ремонте крупного пешеходно-торгового комплекса во Владивостоке. Это стало причиной возбуждения административного дела, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Работники владивостокской прокуратуры выявили несколько нарушений в ремонтных работах, которые ведутся в пешеходно-торговом комплексе на Луговой площади. О том, что там рабочие нарушают строительные нормы, сотрудникам ведомства сообщил местный житель. После этого стражи порядка заявились на объект с проверкой. Они установили, что фирма-подрядчик не организовала должным образом стройплощадку – не установила знаки, ограничивающие проезд, не создала схему движения транспортра на ней и так далее. Как сообщила старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, установка таких знаков является обязательным требованием для любой стройки. Теперь же против строительной компании возбудили несколько административных дел. Итогом разбирательств стали несколько штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей.

Зачастую строительство во Владивостоке оборачивается для его исполнителей штрафами. Виноваты в этом чаще всего сами подрядчики. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что суд оштрафовал на 1,3 миллиона рублей компанию, затеявшую стройку возле дома Элеоноры Прей. Ещё одна нашумевшая стройка связана с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым. Он пытался построить магазин возле дома № 40 на Бестужева.