МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило сегодня, что растиражированные в сети Интернет сообщения о военном присутствии КНР в районах на границе с Россией — «лишь домыслы и предположения», сообщило агентство РИА «Новости».

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне», — говорится в комментарии ведомства.

В Министерстве иностранных дел Китая подчеркнули: стратегическое взаимодоверие между двумя государствами и сотрудничество в различных сферах постоянно углубляется.

«Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в Интернете», — прокомментировали ситуацию в МИДе Китайской Народной Республики.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», китайцы разместили недалеко от границы c Приморьем, в провинции Хэйлунцзян, межконтинентальные баллистические ракеты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на информационной волне, что «если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны».