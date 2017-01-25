Приморский бизнесмен "забыл" уплатить государству 24 миллиона рублей

В Находке возбуждено уголовное дело в отношении участника внешнеэкономической деятельности из Владивостока. Поводом для расследования стал факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, генеральный директор одной из приморских компаний заключил внешнеторговый контракт с иностранной фирмой на поставку новых шин и литых дисков для автомобилей. В течение года эти шины и диски из Китая завозились в Приморье, но при декларировании товаров директор предоставлял в таможню документы с недостоверными сведениями о сделке и стоимости ввозимых товаров. В результате федеральный бюджет недополучил около 24 миллионов рублей.

За уклонение от таможенных платежей в особо крупном размере генеральному директору придется выплатить штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишиться свободы на срок до пяти лет.