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Берега рек Приморья начнут укреплять ещё интенсивнее

Берега рек Приморья начнут укреплять ещё интенсивнее
Такое поручение губернатора прозвучало сегодня
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: gabion-rospromtex.ru

Сегодня в ходе совещания о ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» губернатор Приморья Владимир Миклушевский распорядился максимально ускорить работы по берегоукреплению и расчистке русел рек. Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало, что разгул стихии в конце августа и сентябре 2016 года заставил приморское руководство пересмотреть политику заботы об окружающей среде – и форсировать профилактику наводнений в ряде районов.

Как рассказал главе региона директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко, аварийно-восстановительные работы проводятся в 16 муниципальных образованиях на 95 объектах на общую сумму более 215 миллионов рублей. На 48 ведутся расчистка русел рек и берегоукрепление, на 47 объектах – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.

Первый этап ликвидации последствий ЧС уже завершился в шести муниципалитетах Приморья: в Лесозаводском и Уссурийском городских округах, Красноармейском, Шкотовском, Хасанском, Тернейском муниципальных районах. Ещё в девяти муниципалитетах завершены аварийно-восстановительные работы на водных объектах и гидротехнических сооружениях. Это Дальнегорский городской округ, Тернейский, Кавалеровский, Дальнереченский, Чугуевский, Кировский, Шкотовский, Хасанский и Ольгинский муниципальные районы. На сегодняшний день расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел рек.

Также ведутся расчистка, спрямление, дноуглубление русел ручьёв Сухой, Падь Устюговка для защиты территории посёлка Терней. Объём выполненных работ составляет почти три километра.

«В ближайшее время пройдёт аукцион по определению подрядчика на расчистку и дноуглубление рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьёв Малый Поселковый и Орлиный для защиты от наводнений территории Партизанского городского округа», – рассказал Александр Коршенко.

Одновременно в Приморье формируется пятилетний план строительства объектов инженерной защиты и регулирования русел рек для защиты населённых пунктов от наводнений. Реализация мероприятий планируется с привлечением средств федерального бюджета с 20%-ным софинансированием из местного бюджета. В этом году планируется завершить проектирование дамбы на реке Падь Устюговка Тернейского района, защиты от наводнений села Милоградово Ольгинского района и села Шумного Чугуевского района, а также Дальнегорска.

 
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