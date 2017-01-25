Во Владивостоке сменился директор местной Мариинки

Валерий Гергиев назначил нового директора Приморской сцены Мариинского театра. По словам сотрудников театра, с прошлым руководителем конфликтов не возникало, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Директором Приморской сцены Мариинского театра назначили Анну Касаткину. Информация об этом появилась сегодня на сайте администрации Приморского края.

В самом учреждении заявили, что решение о смене руководителя филиала во Владивостоке принял художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Именно он определяет художественные цели и задачи театра, в том числе Приморской сцены, а также – административную деятельность. Кадровые изменения никак не отразятся на политике театра. Отметим, что между предыдущим руководителем филиала – Ириной Ткаченко – и вышестоящим руководством театра конфликтных ситуаций не возникало, она показала себя грамотным управленцем», – отметили специалисты.

Новый руководитель Приморской сцены Мариинского театра Анна Касаткина родилась в Москве. Окончила Московский государственный психолого-педагогический университет. С 2006 по 2012 год работала в команде организаторов ежегодного Московского пасхального фестиваля Валерия Гергиева. С 2012 по 2013 год была советником министра культуры Московской области, затем - советником в управлении культуры Министерства обороны РФ. С октября 2015 года Касаткина руководила подразделением PR и маркетинга Мариинского театра в статусе пресс-атташе. 30 сентября 2016 года указом президента Владимира Путина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.