Сотрудников МФЦ Приморья учат работать с порталом НаДальнийВосток.рф

Сотрудники всех многофункциональных центров Приморского края срочно учатся ориентироваться в информационной системе НаДальнийВосток.рф, чтобы помогать заявителям оформлять дальневосточные гектары. Привлечь их к этому поручил губернатор края Владимир Миклушевский. Обучение организовано в режиме видеоконференцсвязи Агентством развития человеческого капитала при поддержке администрации Приморского края.

Как сообщили сотрудники департамента информатизации и телекоммуникаций края, обучающие семинары проводятся в преддверии реализации третьего этапа федеральной программы о дальневосточном гектаре, который стартует 1 февраля. Тогда все жители России получат право подать заявку на дальневосточный гектар в Приморье через многофункциональные центры.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.