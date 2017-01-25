Угольное производство в Липовцах сохранят

Сегодня губернатор Приморья Владимир Миклушевский побывал в посёлке Липовцы Октябрьского района, где встретился с коллективом шахтоуправления «Восточное». Глава края рассказал об итогах недавних переговоров с руководством Сибирской угольной энергетической компании – на них была достигнута договоренность о разработке нового угольного месторождения в районе посёлка Липовцы. Запасы угля там, по прогнозам специалистов, составляют примерно шесть миллионов тонн.

На встречу с губернатором пришли более 100 человек – работники управления, ветераны отрасли, руководство предприятия. Владимир Миклушевский заявил, что в 2017 году будет организована разработка нового месторождения.

«По оценкам «СУЭКа» запаса угля в шесть миллионов тонн будет достаточно для разработки как минимум на 10 лет. Добыча будет вестись открытым способом. Мы, со своей стороны, поможем в переоформлении или покупке лицензии у предприятия, которое сейчас ей владеет», – отметил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что край не допустит банкротства шахты из-за истощения прежних подземных запасов. Он заявил, что Приморью необходим местный уголь для котельных. Топливо с местных угольных разрезов будут использовать по максимуму.

Тем, кто не готов ждать освоения нового месторождения угля, предложат варианты трудоустройства. Так, 26 человек уже трудоустроены на угольный разрез «Новошахтинский».

Как доложила в ходе встречи директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, в ближайшее время на базе местного центра занятости будут открыты информационно-консультационные пункты, специалисты которых также помогут в трудоустройстве.