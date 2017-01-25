В Приморском крае растёт количество заболевших гриппом

Однако об эпидемии говорить рано

Медики отмечают низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморье. Однако количество заболевших может вырасти в ближайшее время, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

На этой неделе в Приморском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидемического порога на 10,5 %. Однако отмечается темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущим данным на 5,7 %.

Превышение эпидемического порога среди совокупного населения наблюдалось во Владивостоке на 15,4 %, как и раньше, за счёт роста заболеваемости среди детей до 6 лет.

В Приморском крае РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 134 случаях (10,5 %), РНК вируса гриппа В в 20 случаях (1,5 %), РНК вируса гриппа A (H1N1) обнаружены в двух случаях. Среди вирусов негриппозной этиологии циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

В целях профилактики формирования очагов гриппа и ОРВИ врачи ведут мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях. За последнюю неделю частично приостановлена деятельность 32 групп в 28 в детских садах и 41 класса в 19 школах.

Также, согласно официальным данным Роспотребнадзора, всё более широко вовлекаются в эпидпроцесс субъекты и города Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов. Среди вирусов чаще всего встречаются вирусы гриппа A (H3N2).