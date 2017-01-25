Год огненного петуха шагает по Приморью

Сегодня в Приморском крае произошёл крупный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». В посёлке Боец Кузнецов загорелся двухэтажный коттедж.

Этим утром в Партизанском районе Приморья загорелся двухэтажный жилой дом. Коттедж по адресу: Зелёная, 17 в посёлке Боец Кузнецов быстро охватило пламя. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, сообщение об инциденте поступило на пульт пожарной охраны в 6:15 утра. Через пятнадцать минут к дому подъехали расчёты огнеборцев. К этому моменту огонь охватил не только дом, но и прилегающие постройки.

За полчаса пламя удалось локализовать. А вот на то, чтобы потушить огонь, у пожарных ушло семь часов. Полностью потушить пламя, охватившее 250 квадратных метров, пожарные смогли только к 13:40. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания вскоре установят специалисты.

Два других «огненных» инцидента связаны с автомобилями. Так, в Партизанске, возле дома № 1 на улице Щорса сгорел легковой автомобиль. Причины возгорания специалисты назовут позднее. Не исключено, что это был поджог.





Такой же инцидент произошёл в Артёме, на улице Лазо.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что сегодня утром во Владивостоке загорелся продуктовый магазин. Ещё один инцидент произошёл в доме № 47 на проспекте Красного Знамени. В начале десятого вечера там вспыхнул подъездный электрощиток на одном из нижних этажей, а затем и пол под ним.