Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"

В Приморье проходит регистрация на региональный конкурс красоты «Мисс Приморье – 2017». Организаторы вовсю готовятся к кастингу и финалу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказала директор агентства «Ред Стар» и организатор смотрин «Мисс Приморье», «Мини-мисс Приморье» Жанна Сычёва, в этом году кастинг на оба конкурса пройдёт в один день. Объединённый отбор состоится 2 апреля. Финал конкурса назначен на 13 мая.

«В этом году всё проходит по традиции, на кастинге мы выберем 12 девушек, которые в течение месяца будут готовиться к итоговому шоу, оно пройдёт в мае, - рассказала Сычёва. – Кроме того, сейчас решается вопрос, кто представит Приморье на «Мисс Россия». На участие в национальном конкурсе, который состоится также в апреле, претендуют финалистки прошлого года».

Сейчас свои заявки на участие в конкурсе «Мисс Приморье – 2017» оставили 9 девушек из Владивостока, Фокино, Уссурийска, Большого Камня и Находки.

«Ранее в подобных конкурсах участие не принимала, но всё-таки в этом году решила испытать свою судьбу. Я считаю, что именно конкурс «Мисс Приморье» - хороший старт, чтобы реализоваться в жизни, познакомиться с интересными людьми, научиться чему-то новому, развить скрытые таланты и порой даже перебороть себя. Мой девиз: «Идти вперёд и никогда не сдаваться!» - написала одна из претенденток 16-летняя школьница из Владивостока Анастасия Ш.

В прошлом году победительницей «Мисс Приморье» стала девушка из посёлка Сибирцево Лада Купленко. Кроме почётного титула, девушка получила чек на 500 тысяч рублей.































