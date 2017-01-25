В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс

Как заметил один из депутатов – "будет вырублена часть насаждений, но это окупится"

Депутаты краевого парламента не только избрали нового руководителя Контрольно-счётной палаты Приморья, но и дали понять населению – на юге края, в бухте Елизарова, всё-таки будет реализован проект «Роснефти» по строительству Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).

Сегодня, 25 января, на заседании Законодательного собрания решён вопрос о предоставлении земельных участков под строительство в аренду, без проведения торгов. По данным пресс-службы Заксобрания, с этой целью депутаты приняли необходимые поправки к закону «О регулировании земельных отношений в Приморском крае». В соответствии с поручением президента России это необходимо было сделать до 1 марта. Принятие поправок позволит заключить соглашение между юридическим лицом и администрацией Приморского края, в котором стороны пропишут сроки строительства объекта и объём капитальных вложений.

Следующим шагом реализации мер господдержки комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств станет включение в соответствующие государственные программы Приморского края строительства объектов водоснабжения, автомобильных дорог и социальной инфраструктуры комплекса на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов отметил: «Законопроект поступил от губернатора Приморского края. Основное условие - вложение не менее 5 миллиардов рублей. Естественно, общий проект на 600 с лишним миллиардов рублей. Но и, естественно, в Партизанском районе будут дополнительные рабочие места, налоги всевозможные. Нефтехимический комплекс – это серьёзное производство. Да, будут проведены определённые земельные работы. Будет вырублена определённая часть насаждений, в любом случае это всё окупится. Для Приморья это один из важных объектов, один из крупных налогоплательщиков».

В конце 2015 года РИА «Восток-Медиа» писало о победе экологов и защитников зон отдыха, несогласных с соседством нефтехимической стройки. Тем не менее проект выжил. В феврале 2016-го появилась информация о создании ТОР «Нефтехимический» на базе предприятия.

Представители исполнительной и законодательной власти Приморья подчёркивают: комплекс общей площадью около 1300 гектаров положит начало формированию Дальневосточного нефтегазохимического кластера. В периоды пикового спроса ВНХК сможет производить свыше 100 тысяч тонн моторного топлива в месяц. Продукция нефтехимии – полимеры – пойдёт как на перспективные рынки стран АТР, так и для производства продукции внутри страны. Кроме того, в листе ожиданий - увеличение грузооборота портов, создание новых рабочих мест и рост доходной части бюджетов всех уровней.

Первая часть проекта – нефтеперерабатывающий комплекс с плановой мощностью 12 миллионов тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс c плановой мощностью 3,4 миллиона тонн в год.