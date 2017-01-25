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Тайфун принёс победу национальному парку "Земля леопарда"

Тайфун принёс победу национальному парку "Земля леопарда"
Снимок приморского тигра признан лучшим
17 минут назад
Экология | Приморский край
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Фото: "Земля леопарда"

Леопард Тайфун принёс парку «Земля леопарда» победу на национальном конкурсе. Его фотография признана лучшей из 1800, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Снимок дальневосточного леопарда по имени Тайфун принёс победу «Земле леопарда» в номинации конкурса «Фотоловушка-2016». Об этом рассказали в пресс-службе национального парка. Приз – цифровой фотоаппарат Canon сотрудникам нацпарка вручил представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Второй национальный конкурс «Фотоловушка-2016» посвящён 100-летнему юбилею основания заповедного дела в России. На голосование 103 участникам предложили 1800 фотографий и видео. Работы оценивались по нескольким номинациям в зависимости от вида запечатлённого животного.

Уникальные кадры с леопардом сделали в заповеднике «Кедровая падь». «Это удалось благодаря мастерству сотрудников научного отдела, которые точно знают, где и как установить в лесу фотоловушку, чтобы получить самые необычные и интересные кадры из жизни редких животных. Тайфун – единственный фиксирующийся на территории заповедника самец, то есть хозяин этой земли», - добавили в пресс-службе национального парка.

Как отмечают организаторы конкурса, благодаря присланным фотографиям и видео люди увидели большое количество уникальных съёмок диких животных. С использованием фотоловушек исследования животного мира стали намного информативнее и ярче, а его охрана – эффективнее, считают в нацпарке.

В 2015 году «Земля леопарда» уже становилась победителем номинации первого национального конкурса «Фотоловушка-2015». Тогда лучшим был признан снимок дальневосточного леопарда по имени Охотск.


 
 
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