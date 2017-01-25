Губернатор Приморья рассказал студентам-медикам о "Земском докторе"

Накануне губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета. Визит главы края в вуз был приурочен к празднованию Дня студенчества.

Многие студенты-медики учатся по целевому набору – это значит, что по окончании обучения они вернутся работать в родные сёла Приморья. На сегодняшний день целевой набор в Тихоокеанский государственный медицинский университет составляет почти 65 % от общего количества бюджетных мест, отметил ректор Валентин Шуматов. Ежегодно университет выпускает до 70 «целевиков» для приморских медучреждений, за последние пять лет их количество превысило 300 человек.

Губернатор Приморья рассказал ребятам о том, как в крае действует государственная программа «Земский доктор», направленная на привлечение высококвалифицированных медицинских кадров в сельские лечебные учреждения. Участники программы, выбрав для работы и жизни сельский район, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. В прошлом году программа расширила рамки, увеличив возрастной ценз участников до 50 лет, также в программу были включены посёлки городского типа. В прошлом году районные поликлиники пополнили 63 врача, 21 из них – молодые специалисты, выпускники вузов. Всего за пять лет реализации программы в сельские медучреждения трудоустроились 243 врача наиболее востребованных в сельской местности специальностей. Специалисты пополнили штат центральных районных больниц в Надеждинском, Михайловском, Черниговском и Ханкайском районах, Спасске и Партизанске. Из краевого бюджета на софинансирование программы было направлено почти 100 миллионов рублей.

Губернатор также сообщил будущим врачам, что в 20 муниципалитетах края медицинским работникам предоставляется служебное жильё. Это Арсеньев, Артём, Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Спасск-Дальний и Уссурийск, а также Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Октябрьский, Пожарский, Пограничний, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский и Чугуевский районы края.