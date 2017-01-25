Приморские пограничники задержали крупную контрабанду зубов тигра

В Приморье накануне задержали крупную партию контрабанды. По предварительным данным, от действий браконьеров пострадало больше 335 тысяч особей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту крупной контрабанды особо ценных дериватов и частей тел животных, в том числе зубов амурского тигра. Злоумышленников задержали в пункте пропуска «Полтавка» при попытке вывезти в КНР части исчезающих и редких животных. Специалисты оценили груз в 86,5 миллиона рублей.

Тайник организовали в полости контейнера грузовика. Злоумышленники убрали утеплитель между внутренней и внешней обшивкой потолка и аккуратно заполнили образовавшуюся полость грузом. Всего там обнаружили больше 1 тысячи рогов сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и больше 100 когтей различных диких зверей, 40 желчных пузырей животных и свыше 1 килограмма пантов, а также около 700 килограммов сушёного трепанга – это более 335 тысяч особей.

«Задержаний таких больших партий давно не было. Это говорит о том, что контрабанда редких видов животных существует и продолжает оставаться одной из серьёзных угроз. По составу задержанного ясно, что части тел животных и дериваты собирали по всей стране. Перекрытие такого большого канала несомненный успех, будем ждать расследования дела и установления всех обстоятельств. Что касается зубов тигра, то они принадлежат особям, погибшим сравнительно давно. Видимо, остались у кого-то, и их в общей «куче» решили переправить. Мы всё же надеемся, что следствию удастся установить, при каких обстоятельствах были убиты эти тигры и кто в этом виновен», - комментирует директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Изъятый ценный груз пользуется повышенным спросом в восточной медицине, а потому очень востребован на азиатских рынках. Специалисты центра «Амурский тигр» определили минимальный ущерб за высушенные желчные пузыри 38 особей бурых и гималайских медведей. Он составляет 3 миллиона 420 тысяч рублей. Представленные на экспертизу клыки и когти диких животных эксперты идентифицировали как 5 зубов амурского тигра, 208 клыков и 103 когтя гималайских и бурых медведей. Их оценили в 7 миллионов 630 тысяч рублей. 240 бивней моржей, принадлежащие 121 особи подвида моржа тихоокеанского, оценены в 2 миллиона 540 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма нанесённого государству ущерба может составить более 86 миллионов 500 тысяч рублей.











