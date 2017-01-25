Приморские пограничники задержали крупную контрабанду зубов тигра

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 14:34
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом
Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
Регионы:


Популярное
вчера, 16:21
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
вчера, 16:01
Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 15:44
Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос
вчера, 15:33
Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 11:43
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 10:46
В Приморье увеличили компенсации по ипотеке
вчера, 18:53
В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 16:50
В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве четырёх родственниц

Обсуждаемое
вчера, 15:33
8

Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
вчера, 15:04
4

Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"
вчера, 17:55
3

В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане
сегодня, 09:09
3

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 11:43
3

Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
вчера, 16:01
2

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 16:21
2

В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 18:53
2

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 17:48
2

Находкинские общественники помогли семье украинских беженцев
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 619



Система Orphus

Приморские пограничники задержали крупную контрабанду зубов тигра

Приморские пограничники задержали крупную контрабанду зубов тигра
Злоумышленники пытались заработать десятки миллионов рублей
18 минут назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Центр "Амурский тигр"

В Приморье накануне задержали крупную партию контрабанды. По предварительным данным, от действий браконьеров пострадало больше 335 тысяч особей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту крупной контрабанды особо ценных дериватов и частей тел животных, в том числе зубов амурского тигра. Злоумышленников задержали в пункте пропуска «Полтавка» при попытке вывезти в КНР части исчезающих и редких животных. Специалисты оценили груз в 86,5 миллиона рублей.

Тайник организовали в полости контейнера грузовика. Злоумышленники убрали утеплитель между внутренней и внешней обшивкой потолка и аккуратно заполнили образовавшуюся полость грузом. Всего там обнаружили больше 1 тысячи рогов сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и больше 100 когтей различных диких зверей, 40 желчных пузырей животных и свыше 1 килограмма пантов, а также около 700 килограммов сушёного трепанга – это более 335 тысяч особей.

«Задержаний таких больших партий давно не было. Это говорит о том, что контрабанда редких видов животных существует и продолжает оставаться одной из серьёзных угроз. По составу задержанного ясно, что части тел животных и дериваты собирали по всей стране. Перекрытие такого большого канала несомненный успех, будем ждать расследования дела и установления всех обстоятельств. Что касается зубов тигра, то они принадлежат особям, погибшим сравнительно давно. Видимо, остались у кого-то, и их в общей «куче» решили переправить. Мы всё же надеемся, что следствию удастся установить, при каких обстоятельствах были убиты эти тигры и кто в этом виновен», - комментирует директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Изъятый ценный груз пользуется повышенным спросом в восточной медицине, а потому очень востребован на азиатских рынках. Специалисты центра «Амурский тигр» определили минимальный ущерб за высушенные желчные пузыри 38 особей бурых и гималайских медведей. Он составляет 3 миллиона 420 тысяч рублей. Представленные на экспертизу клыки и когти диких животных эксперты идентифицировали как 5 зубов амурского тигра, 208 клыков и 103 когтя гималайских и бурых медведей. Их оценили в 7 миллионов 630 тысяч рублей. 240 бивней моржей, принадлежащие 121 особи подвида моржа тихоокеанского, оценены в 2 миллиона 540 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма нанесённого государству ущерба может составить более 86 миллионов 500 тысяч рублей.


 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru