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Владивосток встретил отряд боевых кораблей ТОФ

Владивосток встретил отряд боевых кораблей ТОФ
"Адмирал Трибуц" и "Борис Бутома" вернулись из дальнего похода
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: function.mil.ru

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся в столицу Приморья. По случаю встречи большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» во Владивостоке состоялся торжественный митинг, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 25 января, на главной базе Тихоокеанского флота прошла торжественная встреча кораблей ТОФ. По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, в митинге приняли участие командование, представители городской администрации, общественники, а также родные и близкие военных моряков.

Экипажи БПК и танкера получили жареных поросят, а особо отличившиеся в дальнем походе стали обладателями грамот и ведомственных знаков отличия.

Поход в водах Мирового океана стартовал 15 октября 2016 года. За три с половиной месяца моряки под руководством заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова преодолели больше 17 тысяч морских миль.

В рамках похода тихоокеанцы посетили с деловым визитом индонезийский порт Танджунгприок, зашли в порт Саттахип Королевства Таиланд, Вишакхапатнам Республики Индия, а также приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «Индра Нэви - 2016» в Бенгальском заливе. В новом 2017 году корабли побывали с визитом в порту Манила (Филиппины), Пусане (Республика Корея) и Майдзуру (Япония).

 
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