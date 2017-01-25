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В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск

В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
Силовики заинтересовались Ильёй Шамратовым
час назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: artemokrug.ru

Сегодня силовики нагрянули к заместителю управления МВД по Приморскому краю Илье Шамратову, сообщает РИА «Восток-Медиа». На его рабочем месте проходит обыск. Спецслужбы пока не комментируют следственные действия.

Прямо сейчас сотрудники краевого управления ФСБ проводят обыск на рабочем месте замначальника приморской полиции Ильи Шамратова. Об этом редакции сообщил информированный источник. Силовики нагрянули к нему утром 25 января. Причина обысков неизвестна – все органы правопорядка сейчас пребывают в «режиме молчания». Скорее всего, официальный комментарий появится несколько позже.

Илья Шамратов возглавляет следственное управление УМВД России по Приморскому краю. Он родился в Башкирии в 1967 году. Сначала Шамратов работал милиционером в Челябинской области, в 1992 году он окончил Хабаровскую высшую школу МВД. После этого Илья Шамратов стал следователем. К 2010 году он дослужился до замначальника Восточно-Сибирского УВД на транспорте МВД России, став начальником следственного управления. В 2013 году возглавил приморских следователей полиции. Он принимал участие в расследовании громких преступлений, связанных с «чёрными лесорубами» и педофилами. Илья Шамратов женат, имеет четверых детей.

Вполне возможно, сегодняшний обыск обернётся очередным громким задержанием. За последние несколько месяцев силовики провели уже несколько таких акций – правда, касались они исключительно чиновников. Так, уголовные дела возбудили против вице-губернатора Сергея Сидоренко, мэра Дальнегорска Игоря Сахуты. Но самым громким приморским задержанием стал арест владивостокского мэра Игоря Пушкарёва.

Также накануне РИА «Восток-Медиа» сообщило об увольнении главного полицейского города Хабаровска.

 
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