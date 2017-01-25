Политолог: Миклушевский может влиять на деятельность Ватулина

С февраля Контрольно-счётную палату Приморского края возглавит Игорь Ватулин – давний знакомый и соратник губернатора. По мнению политолога Виктора Бурлакова, глава региона, конечно, может влиять на работу предложенного им кандидата, при этом сама должность председателя КСП – больше административная, чем политическая.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», сегодня депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали кандидатуру Игоря Ватулина для назначения на пост руководителя краевой Контрольно-счётной палаты. Реально он займёт эту должность 1 февраля, когда закончатся полномочия Дмитрия Виноградова, а пока остаётся в кресле директора департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.

Именно с тем, что Ватулин работает в команде Миклушевского и является его давним соратником (начиная с Московского института стали и сплавов, затем – Дальневосточного федерального университета), связаны основные претензии противников этого назначения. Фракция коммунистов сегодня голосовала «против»: припомнили и близость Игоря Игоревича к губернатору (что, по мнению оппозиции, недопустимо для главного ревизора региона), и затянувшееся строительство отелей «Хаятт», которое ранее курировал Ватулин. В то же время, считает политолог, доцент ДВФУ Виктор Бурлаков, совместная работа с главой региона – это не повод для отказа в назначении на такую должность.

«Все мы - чьи-то люди, все мы с кем-то контактируем. И если мы будем исходить только из того, кто с кем контактирует, мы не сможем сделать ни одного назначения. Вопрос – в том, насколько эти контакты, отношения могут повлиять на исполнение профессиональных обязанностей. Должность председателя краевой счётной палаты - достаточно серьёзная, предполагающая определённую степень самостоятельности и определённую смелость в действиях, поступках. Но, с другой стороны, эта должность всё-таки не является политически значимой, она больше административная», - подчеркнул Виктор Бурлаков в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».

Политолог не исключает, что в дальнейшем губернатор будет корректировать направления деятельности своего протеже. В то же время эксперт предлагает дождаться начала работы Игоря Ватулина в статусе председателя КСП и тогда уже давать оценку.