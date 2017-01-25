В Приморье построили резиденцию для российского Деда Мороза

В Приморье отстроили резиденцию для российского Деда Мороза. Большая изба со смотровой площадкой уже готова встретить главного волшебника страны и принимать посетителей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В этнографическом парке «Изумрудная долина» в Уссурийском районе завершилось строительство резиденции Дедушки Мороза. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, наверху которого расположилась башня с обзорной смотровой площадкой.

«Резиденция уже готова, однако её официальное открытие состоится в эту субботу, 28 января. Она будет работать круглый год. Внизу планируем проводить различные мастер-классы, организуем фабрику игрушек Деда Мороза. Наверху появится подзорная труба или бинокль. Со смотровой площадки открывается вид на окрестности, Красный Яр, поля, сопки, всю «Изумрудную долину» видно. Правда, за одной из сопок скрывается Уссурийск», - рассказал корреспонденту агентства администратор парка Виталий Лисовец.

Большой праздник в «Изумрудной долине» состоится через три дня - в субботу, 28 января. Ожидаются развлекательная программа, различные постановки, мастер-классы, пиротехническое шоу, конкурс варежек и писем Деду Морозу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце января 2017 года в Приморье снова приедет российский Дед Мороз. Главный волшебник страны откроет резиденцию в этнографическом парке «Изумрудная долина» недалеко от Уссурийска. Предстоящий визит станет уже вторым – в прошлом году российский Дед Мороз посетил Приморье впервые.











