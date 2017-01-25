Елена Новицкая: наши студенты – смелые и решительные

Сегодня тысячи студентов в Приморье отмечают Татьянин день. Председатель думы Владивостока Елена Новицкая поздравила молодых людей с праздником:

«Дорогие студенты! От имени депутатов думы города Владивостока поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Праздник студентов России – Татьянин день связан со значимым событием в истории нашего государства – созданием Московского государственного университета. Именно 25 января 1755 года в день святой Татианы императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 2007 году указом президента Российской Федерации День российского студенчества был установлен официально.

Студенческие годы – лучшая пора жизни, когда хочется мечтать, творить, любить, постигать мир, совершать открытия. В этот период молодые люди находят настоящих друзей, создают основу для будущих успехов и побед. Занимая активную жизненную позицию, вы проявляете большой интерес и к своему будущему, будущему своего города, страны. Вас характеризует смелость, решительность, максимализм, стремление изменить мир к лучшему. Уверена, что эти замечательные качества, подкреплённые фундаментальными знаниями, дадут вам возможность реализовать свои разносторонние способности и таланты, многого достичь в жизни. И для этого во Владивостоке есть все возможности.

В этот праздник молодости, романтики и надежд желаю вам крепкого здоровья, высоких достижений в учёбе и труде, пусть вам сопутствуют успех и вдохновение, сбываются все ваши мечты!»