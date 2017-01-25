Елена Новицкая: наши студенты – смелые и решительные

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 12:50
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты
Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты
Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Регионы:


Популярное
вчера, 16:21
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 13:35
В Хабаровском крае ищут подозреваемого в убийстве четверых человек
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
вчера, 16:01
Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 15:44
Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос
вчера, 15:33
Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 18:53
В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 13:59
Двое уссурийцев устроили хаос в отделении банка
вчера, 13:25
Приморская команда попала в телевизионную лигу КВН

Обсуждаемое
вчера, 15:33
7

Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
вчера, 15:04
4

Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"
вчера, 17:55
3

В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане
вчера, 16:01
2

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 16:21
2

В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 18:53
2

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 17:48
2

Находкинские общественники помогли семье украинских беженцев
сегодня, 09:09
2

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 15:53
1

Весной под Уссурийском начнёт работать китайская фанерная фабрика
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 614



Система Orphus

Елена Новицкая: наши студенты – смелые и решительные

Елена Новицкая: наши студенты – смелые и решительные
Председатель думы Владивостока поздравила молодёжь с Татьяниным днём
7 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dumavlad.ru

Сегодня тысячи студентов в Приморье отмечают Татьянин день. Председатель думы Владивостока Елена Новицкая поздравила молодых людей с праздником:

«Дорогие студенты! От имени депутатов думы города Владивостока поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Праздник студентов России – Татьянин день связан со значимым событием в истории нашего государства – созданием Московского государственного университета. Именно 25 января 1755 года в день святой Татианы императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 2007 году указом президента Российской Федерации День российского студенчества был установлен официально.

Студенческие годы – лучшая пора жизни, когда хочется мечтать, творить, любить, постигать мир, совершать открытия. В этот период молодые люди находят настоящих друзей, создают основу для будущих успехов и побед. Занимая активную жизненную позицию, вы проявляете большой интерес и к своему будущему, будущему своего города, страны. Вас характеризует смелость, решительность, максимализм, стремление изменить мир к лучшему. Уверена, что эти замечательные качества, подкреплённые фундаментальными знаниями, дадут вам возможность реализовать свои разносторонние способности и таланты, многого достичь в жизни. И для этого во Владивостоке есть все возможности.

В этот праздник молодости, романтики и надежд желаю вам крепкого здоровья, высоких достижений в учёбе и труде, пусть вам сопутствуют успех и вдохновение, сбываются все ваши мечты!»

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru