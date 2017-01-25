Во Владивостоке обнаружили большую стихийную свалку

Во Владивостоке обнаружили несколько несанкционированных свалок мусора, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь специалистам Росприроднадзора предстоит выяснить, кто виновен в их появлении.

Несколько стихийных свалок мусора обнаружили активисты Общероссийского народного фронта во Владивостоке. Расположены они в микрорайоне Вторая речка, на улицах Енисейской и Кирова. Активисты ОНФ после обнаружения помоек незамедлительно обратились в приморское управление Росприроднадзора. Специалисты ведомства зафиксировали – в этом районе образовались огромные залежи мусора. Там был и обычный бытовой мусор, и отработанные автомобильные покрышки, и различные стройматериалы – например, гипсокартон и рубероид. Как сообщила член региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Людмила Папышева, сейчас по этому поводу проводится проверка. Специалисты Росприроднадзора составили необходимые акты. В скором времени информацию о несанкционированных свалках передадут в мэрию Владивостока. Там должны будут решить вопрос о ликвидации этих помоек.

«Организация свалки прямо на открытом участке в жилом микрорайоне столицы Приморья показывает, что власти проявляют недостаточное внимание к таким проблемам. Поэтому активисты ОНФ будут и дальше мониторить ситуацию», - отметила Людмила Папышева.

Проблема мусора не нова для Приморья. Чаще всего виновными с образовании стихийных свалок становятся сами жители края. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, как с этой проблемой борются в Уссурийске. Например, некоторые «управляйки» постоянно модернизируют площадки для мусорных контейнеров и даже оснащают их камерами наблюдения.