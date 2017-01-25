Спасатели продолжат помогать восстанавливать Светлую

В очередной командировке им предстоит провести Интернет в школу, установить насос и расчистить русло реки

Группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы снова отправилась в Тернейский район по поручению губернатора. Там остались нерешёнными важные проблемы, в решении которых понадобится не только сила. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что спасатели дважды подолгу работали в Светлой, помогая местному населению и коммунальным службам посёлка в восстановлении инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок».

Как рассказал директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель, в этот раз спасатели помогут установить оборудование интернет-связи в местной школе и глубинный насос для подачи воды из расконсервированной скважины посёлка. Ранее спасатели установили над скважиной бревенчатый сруб.

«Но основная работа, которой займутся спасатели, это помощь тяжёлой технике в расчистке русла реки Светлая. Работы на ней уже начались, и спасатели будут заниматься разборкой завалов и наносов, а также планировочными работами», – сообщил Юрий Журавель.

Кроме этого, спасатели проведут занятия по безопасности для детей, расскажут им о том, как не потеряться в лесу, правилах поведения в экстремальных ситуациях и при пожарах. Также спасатели помогут местному населению в заготовке и перевозке топлива.