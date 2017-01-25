ДВФУ обойдётся без прогнозов Бориса Кубая

Собственная метеостанция может появиться в Дальневосточном федеральном университете уже в этом году. Руководство вуза планирует сотрудничать с международным центром по мониторингу окружающей среды, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В кампусе ДВФУ весной 2017 года разместят экспериментальную автоматизированную метеостанцию. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Дальневосточный федеральный университет и исследовательский фонд CIMA Италии подписали меморандум о взаимопонимании. Данное соглашение предусматривает размещение в кампусе автоматизированной метеорологической станции для получения информации о погоде. После сборки и подключения данные будут собираться в онлайн-систему, где информация будет доступна всем пользователям Всемирной сети.

Ассистент кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды Инженерной школы ДВФУ Евгений Желдак объяснил, что метеостанция, которую партнёр бесплатно предоставит университету, состоит из набора датчиков для измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления и количества осадков, а также солнечных панелей для автономной работы.

«На рынке есть множество компаний, которые продают готовые метеостанции. CIMA предоставляет нам датчики, систему передачи информации и инструкцию по сборке. Для нас это очень важно, ведь так преподаватели и студенты смогут сами изучить современные методы использования автоматизированных систем мониторинга, понять, как подключается и работает «железо» и программное обеспечение», — отметил Желдак.

Представители вуза также подчеркнули, что CIMA впервые испытает своё оборудование в климатических условиях России. На данный момент подобные установки действуют в ряде стран Европы и Южной Америки.

С появлением метеостанции кафедра безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды собирается сотрудничать с международной лабораторией Far Eastern Climate Smart lab ДВФУ. Под руководством нобелевского лауреата Риккардо Валентини учёные занимаются разработкой современной экологической политики в АТР на основе анализа глобальных моделей изменения климата и регионального экологического мониторинга.