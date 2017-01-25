Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья

Во Владивостоке подорожала аренда квартир. Приморская столица попала в топ-15 городов России с самыми высокими ценами на съём жилья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Эксперты федерального портала «Мир квартир» подвели итоги прошлого года на рынке аренды в 59 крупнейших городах страны. В среднем прирост ставок в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир составил отрицательную величину, а аренда трёхкомнатных квартир, немного подорожав, осталась в плюсе.

К 2017 году арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли в 25 городах из 59, на двухкомнатные — в 29, на трёхкомнатные – в 40. При этом «однушки» подешевели в 34 городах, «двушки» – в 30, «трёшки» – в 19. Владивосток на этом фоне по сравнению с прошлым годом немного «подтянулся».

Приморская столица в рейтинге заняла 13-е место, поднявшись за год на три позиции. Владивосток в среднем к цене однокомнатных квартир прибавил 6,6 %, двухкомнатных – 4,9 %, трёхкомнатных – 2,1 %.

Так, по данным портала, арендная ставка на 1-комнатную квартиру во Владивостоке равна 13 529 рублям. За съём 2-комнатной квартиры придётся заплатить 17 406 рублей, а 3-комнатной – 19 405 рублей.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, в прошлом году Владивосток наравне с Краснодаром, Владимиром, Саратовом, Омском потерял больше 10 % стоимости, именно поэтому сейчас наблюдается так называемый откат, когда ставки устремились к прежним значениям.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало о том, что столица Приморского края попала в топ-10 городов России с самым дорогим жильём. При этом по мнению приморских экспертов обвалить цены может только экономическая катастрофа. Стоит отметить, что в соседнем Хабаровске ситуация ещё тревожнее - город занял 8-ю позицию рейтинга.